Regen und eher kühl ist am Wochenende angesagt. Wenigstens quengeln dann die Kinder nicht, weil sie ins Schwimmbad wollen. Denn Maikammer, das diese Woche sein Freibad eröffnete, ist zurzeit eher die Ausnahme. Richtung Norden sind noch die Bäder in Wachenheim und Bad Dürkheim geöffnet. Dort allerdings bildeten sich zuletzt ziemlich lange Schlangen, als die Sonne vom Himmel knallte und jeder sich nach Abkühlung sehnte.

Auch die Badeweiher waren bisher keine Alternative, denn bis Freitag gab es dazu vom Land Rheinland-Pfalz keine Regelung. Weshalb beispielsweise der Helmbachweiher – noch – „geschlossen“ ist, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Was bei einem frei zugänglichen Weiher heißt, dass man zwar mit Abstand auf der Wiese Sonne tanken, aber eben nicht schwimmen darf. Nächste Woche ändert sich das nun. Damit ist auch hierzulande möglich, was in Baden-Württemberg schon länger so gehandhabt wird.

Den Wald genießen

Was wir übrigens an heißen Tagen ganz ohne Zweifel auch dürfen: die Kühle des Waldes genießen und die Füße in einem der schönen Bächlein baden. Überhaupt: Wie schön wir es vor der Haustür haben, entdecken zurzeit viele Bürger. Der Wald ist zurzeit richtig „voll“, und zwar nicht nur im Radius von hundert Metern rund um die Hütten wie sonst.

Inzwischen locken allerdings die Reiseanbieter auch wieder mit Angeboten für Kurzreisen. Ein Kurzurlaub in Oberitalien ist über Fronleichnam wieder möglich. Gut so. Doch die Corona-Zeit hat auch gezeigt: Urlaub vom Urlaub kann durchaus sehr entspannend sein ...

Kathrin Keller