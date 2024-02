Zu einer Verkehrsunfallflucht nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am Dienstag, 6. Februar, gegen 18.15 Uhr auf der L455 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin die Straße von Freinsheim kommend in Richtung Großkarlbach befahren. Ein derzeit unbekannter Autofahrer sei in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. In einer Kurve sollen die Fahrzeuge dann am jeweils linken Außenspiegel zusammengestoßen sein. Während die Hyundai-Fahrerin ihr Auto stoppte, habe der Unbekannte seine Fahrt fortgesetzt. Am Hyundai i30 ist der Polizei zufolge ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. Hinweise zum unbekannten Fahrer nimmt die Polize unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.