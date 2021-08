Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Anschlussstelle der A65 zur B271.

Laut Polizei kam ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Frankenthal über die A65 aus Richtung Ludwigshafen und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle zur B271 verlassen. Dabei berührte der Lkw die Mittelschutzplanke und kam ins Schlingern. Dadurch geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, kam von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Brücke und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Als Ursache für den Unfall komme wohl ein Herzinfarkt des Fahrers in Betracht, heißt es in der Pressemitteilung. Nur durch das beherzte Eingreifen der Ersthelfer habe der Lkw-Fahrer vor Ort wiederbelebt werden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden können. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Die Anschlussstelle wurde für die Bergungsarbeiten bis etwa 21.30 Uhr gesperrt.