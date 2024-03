Die über der Vereinsgaststätte liegende Wohnung steht derzeit leer. Das berichtete TV-Chefin Christine Kirsch in der gut besuchten Mitgliederversammlung. Kassenwart Stefan Regenberg klagte über hohe Energiekosten.

Der TV freute sich über die Spende der VR Bank aus der Emil und Martha Schlarb-Stiftung in Höhe von 1500 Euro, vom Sportbund Pfalz gab es 600 Euro und von der Lotto-Gesellschaft Rheinland-Pfalz 250 Euro. Dank dieser Spenden musste der Verein nur knapp 650 Euro für die Anschaffung von Jugend-Fußballtoren zuschießen. Die Energiekosten haben sich für den Verein im Jahr 2023 auf 4100 Euro nahezu verdoppelt, führte Kassenwart Stefan Regenberg aus. Der Jugendfußball konnte dank ausreichend Trainer und Helfer ausgebaut werden. Neu war ein Yogakurs über zehn Abende im Frühjahr. Mit dem Nachbarverein TuS Friedelsheim gibt es jetzt eine Spielgemeinschaft für „Walking Fußball“. Im Sommer trainiert man in Friedelsheim im Winter in der Halle in Gönnheim.

Sabrina Koritke, Annette Zeinert und Christine Kirsch absolvieren eine Ausbildung zum Übungsleiter. Die Angebotspalette des Vereins reicht beim Nachwuchs von Kinderturnen zu Jugendfußball und -tischtennis. Bei den Erwachsenen wird unter anderem Bodyforming, Badminton, Wirbelsäulengymnastik und Walking-Treff angeboten. Im ehemaligen Schützenhaus des Vereins gibt es wieder Leben: Seit einiger Zeit veranstaltet der Heimat- und Kulturverein dort an jedem letzten Freitag im Monat „Johnny's Popshow“, mit Live-Auftritten.

Der TV Gönnheim zählt 596 Mitglieder mit einem ziemlich gleichmäßig verteilten Altersschnitt.

Ehrungen

Barbara Schier, Alexander Swillus, Ute Ziegler (alle 25 Jahre Vereinstreue), Harry und Manfred Eicher, Doris Früh, Ursula Herzberger, Karin Ledig (40 Jahre), Gerhard Brust, Helmut Ebrecht (60 Jahre), Günter Neu (70 Jahre).