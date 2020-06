„Das lief sehr gut, alles hat reibungslos geklappt, obwohl es totales Neuland für uns war.“ Dieses Fazit zieht Jürgen Staab, der Vorsitzende des TuS Gerolsheim, nach dem coronabedingten „Fischerfest to go“ am Wochenende.

Besonders gut wurde der Lieferservice des Vereins mit Wärmeboxen angenommen. Drei Fahrer fuhren laut Staab Zander, Forelle, Pommes, Fischbrötchen und Bratwurst bis nach Frankenthal aus, während ein Team von zehn Leuten in der Garagenküche routiniert die Bestellungen abarbeitete.

Sowohl von der Laufkundschaft als auch von den Bestellern her sei der Zuspruch so gut gewesen, dass der TuS zur Kerwe Ende September, egal in welcher Form sie stattfinden sollte, etwas Ähnliches anbieten werde. „Die Pläne für ein Schlachtfest to go sind schon recht weit“, verrät Staab.

Nachdem der Verein für sein alternatives Fischerfest zunächst sehr vorsichtig geplant hatte, wurde am Freitag, nachdem alle Bestellungen gesichtet waren und die Wetterprognose stand, nachgeordert. Laut Staab wurde sogar mehr Essen ausgegeben als in den Vorjahren beim herkömmlichen Fest. Am meisten gefragt sei mit gut 300 Stück das Zanderfilet gewesen, berichtet der TuS-Chef. Kaum nachgefragt wurden dagegen Getränke.