Am frühen Samstagabend konnte in Gönnheim beim Public Viewing das Ergebnis der Dreharbeiten vom 21. Februar für eine Folge der Südwestfunk-Serie „Stadt-Land-Quiz“ angeschaut werden. Es waren nicht viele Zuschauer in die Vereinsgaststätte des TV Gönnheim gekommen. Einige Gönnheimer schauten sich die Serienfolge im Weingut Eymann an.

Bei der Aufzeichnung hatte Gönnheim das Quiz, das das Motto „Bunte Welt gegen Farbenpracht“ hatte, mit 835 Punkten gewonnen. Der Gegner, die Gemeinde Aichstetten im Landkreis Ravensbrück, hatte 790 Punkte erreicht. In Aichstetten werden in einer Pigmentmühle spezielle, historische Pigmente für Restaurierungen hergestellt. Das war für den SWR die Verbindung zu Gönnheim, dessen besonderes Kennzeichen seine bunte Open-Air-Gallery ist.

Eingangs stellte Moderator Jens Hübschen die Gemeinden kurz vor. Nach der ersten Frage darüber, welche Farbe in vorgetragenen Liedern nicht vorkommt, gab es mit 100 Punkten einen Gleichstand. In der zweiten Frage musste exotischen Tieren ihr Name zugeordnet werden. Darin war Aichstetten besser, der Punktestand lautete jetzt 200 für Aichstetten und 150 für Gönnheim. Dann wurden den Spielteilnehmern Fotos mit Ausschnitten von Motiven aus dem Ort gezeigt. „Das hatte ich vergangenes Jahr unterm Pinsel“, freute sich die Gönnheimerin Barbara Beck-Grillmeier, als sie ein Gönnheimer Motiv erkannte.

Jürgen von der Lippe erkannt

Danach folgten vier mit Ja oder Nein zu beantwortende Fragen. Aichstetten führte inzwischen mit 250 zu 225 Punkten. In einer in der Bäckerei Jülly gedrehten Szene mussten die Teilnehmer Bilder von Festen den jeweiligen Ländern zuordnen. Hier lagen die Kontrahenten bei allen Fragen richtig, Aichstetten hatte nun 350 Punkte und Gönnheim 325.

Nach der Identifizierung von Jürgen von der Lippe auf einem Foto, das stückchenweise aufgedeckt wurde, hatten beide Gemeinden 400 Punkte. Das Ehepaar Eymann war bei Bilderrätseln gefordert, danach führte Gönnheim mit 475 Punkten, Aichstetten hatte 450 Punkte. Bei einer Schnellraterunde war das Gönnheimer Team bei einer Frage besser, was den Endstand von 835 zu 790 Punkte zur Folge hatte.

In der TV-Gaststätte war die einzige Reaktion zustimmendes Murmeln.