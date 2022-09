Weitgehend im Zeitplan liegen die Baumaßnahmen an der Pfalzakademie in Lambrecht. Das Bildungshaus des Bezirksverbands Pfalz wird zu einer „Biosphären-Akademie“ weiterentwickelt. Welche zwei Funktionen der neue Treppenturm hat.

Mit der Umbaumaßnahme, die Anfang des Jahres mit Abrissarbeiten im Foyer begonnen haben, soll die Pfalzakademie zu einer barrierefreien „Biosphären-Akademie“ mit neuen interaktiven Umweltwerkstätten werden. In dem Bildungshaus werden zwei Seminarräume in eine Umwelt- und eine Wasserwerkstatt umgebaut. Im Foyer, das komplett erneuert wird, entsteht eine Kräuterbar. Die Decke wird aus Brandschutzgründen geschlossen und mit dimmbaren LED-Lichtinseln ausgestattet, außerdem sind modulare Sitzelemente vorgesehen.

Foyer wird saniert

Außerdem erhält das Gebäude einen attraktiven Turm, um die Eingangssituation zu verbessern und den Außenbereich neu zu gestalten. Er entsteht als filigrane Stahlkonstruktion mit Holzlamellen. Dieser hat eine doppelte Funktion, der das Nützliche mit dem Optischen verbinden soll. Er bietet eine Aussichtsplattform und ist gleichzeitig aus Brandschutzgründen erforderlich, um einen zweiten Fluchtweg zu erschließen. Dank seiner umweltverträglichen Beleuchtung soll er auch ein Blickfang werden. Auch das Eingangsfoyer der Pfalzakademie wird im Zuge des Ausbaus saniert und erhält eine neue Fußbodenheizung.

Die Fundamente für den Treppenturm sind bereits gegossen. Im Oktober soll die Fassade geöffnet werden, und zwar für den Einbau von Fluchttüren für den Speisesaal und die darüber liegenden Seminarräume.

2,4 Millionen Euro Kosten

Umweltwerkstatt, Wasserlabor und Kräuterbar sollen die Grundlage für eine noch zu etablierende Biosphärenreservat-Akademie sein, die sich vor allem an Schüler richtet. Ziel sei es, dass „sich jede Schülerin und jeder Schüler einmal in seiner Schullaufbahn eine Woche lang mit dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen beschäftigt“, brachte es 2021 der Bezirkstagsvorsitzende Theo Wieder auf den Punkt.

Die Projektkosten sind seit Frühjahr 2021, als 2,2 Millionen Euro veranschlagt worden waren, nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz auf insgesamt gut 2,4 Millionen Euro geklettert. Das rheinland-pfälzische Innenministerium fördert die Maßnahme mit 1,2 Millionen Euro.

„Umweltwerkstatt, Wasserlabor und Kräuterküche sind essenziell für die zu etablierende Biosphärenakademie“, sagte Wieder. Das Projekt sei „ein Baustein der Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt, was für alle Beteiligten eine große Herausforderung bedeutet, so der Bezirksverband.

Gebäude 1956 errichtet

Hervorgegangen aus dem 1920 gegründeten Pfälzischen Verband für freie Volksbildung, hat die Pfalzakademie eine lange Tradition. 1956 errichtete der Pfälzischen Verband zur Förderung der Weiterbildung die damalige „Heimvolkshochschule“ in Lambrecht. 1969 folgte die erste bauliche Erweiterung: Ein großer Vortragssaal sowie Freizeitmöglichkeiten wurden geschaffen. Zum zweiten Mal erweitert wurde das Gebäude 1979, als ein Gästehaus mit 40 Zimmern und 80 Betten entstand. Weitere Umbauten und Sanierungen erlebte das Haus, das sich seit 26 Jahren in Trägerschaft des Bezirksverbands Pfalz befindet, in den Jahren 1985 und 1997.

Heute richtet sich das Angebot an offenen Seminaren an Unternehmen, Institutionen, Kommunen und alle Interessenten, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Elf Seminarräume und 44 Gästezimmer stehen derzeit zur Verfügung. Derzeit hat die Pfalzakademie elf Beschäftigte.