Zu den Osterfeiertagen kommt es in den protestantischen Kirchengemeinden Bobenheim, Herxheim und Weisenheim am Berg, Kallstadt und Erpolzheim zu einer Neuauflage der Veranstaltungen aus dem vergangenen Jahr: Mit besonderen Angeboten können Besucher die Etappen der christlichen Feiertage von Gründonnerstag bis Ostermontag meditativ, herausfordernd, festlich und vor allem gemeinschaftlich nacherleben.

Los geht es am Donnerstag in der Erpolzheimer Kirche: Die Marienkirche ist von 19 bis 21 Uhr geöffnet zur „Nachtkirche stop&go“. Zu den einzelnen Programmpunkten kann die Kirche besucht oder auch wieder verlassen werden. Der Kirchenraum taucht ein in den Schein Hunderter Kerzenlichter und entführt, geschmückt mit Olivenbäumen, in den biblischen Garten Gethsemane. In der ersten Stunde wird mit dem Kirchenchor das letzte Abendmahl Jesu gestaltet. Danach folgt Gebetszeit mit Musik aus der Ökumenischen Gemeinschaft von Taizé und die Möglichkeit zum persönlichen Segen.

Am Karfreitag führt eine rund sieben Kilometer lange spirituelle Wanderung durch die Weinberge von Kallstadt nach Weisenheim am Berg. Auf einer gegenüber dem Vorjahr neuen Route und mit neuen gedanklichen Impulsen bei einzelnen biblischen Stationen wird dem Kreuzweg Jesu gefolgt. Um 11 Uhr ist dazu die Eröffnungsfeier in der Kallstadter Kirche. Die Teilnahme an der anschließenden Kreuzwegwanderung empfiehlt sich nur für Personen, die gut zu Fuß sind. Sie findet bei jedem Wetter statt. Nach dem Abschluss in der Weisenheimer Kirche gibt es eine kostenfreie Stärkung. Ebenfalls kostenlos ist die Rückfahrt mit dem Bus nach Kallstadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Ostersonntag wird in Herxheim am Berg ab 6 Uhr im Schlossgarten mit dem Osterfeuer durch die Feuerwehr eröffnet. Um 6.30 Uhr beginnt dort die feierliche Ostermette mit dem Entzünden der Osterkerzen. Kleine Osterkerzen für die Besucher sind kostenfrei erhältlich. Es können aber auch persönliche Osterkerzen mitgebracht werden. Die Feier zur Auferstehung Jesu setzt sich in der Kirche fort und wird vom Posaunenchor Weisenheim am Berg mitgestaltet. Anschließend laden frisches hausgemachtes Ostergebäck, Kaffee und Tee zum weiteren Verweilen beim Osterfrühstück ein. Auch dieses Angebot ist wieder kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.

In der evangelischen Kirche in Bobenheim erfolgt der Abschluss der Feiertage mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr mit Osterpredigt und Heiligem Abendmahl. Alle Gottesdienste werden von Pfarrer Oliver Herzog vom Protestantischen Pfarramt in Kallstadt zusammen mit Ehrenamtlichen geleitet.