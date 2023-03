Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine kostenlose Reparatur inklusive Kaffee und Kuchen für die Wartezeit – das gab’s am Samstag in Dirmsteins erstem Repair-Café. Zehn ehrenamtliche Helfer, unter anderem aus der Kolpingsfamilie, reparierten an sechs Stationen Alltagsgegenstände.

Stecker rein. Gespannte Stille. Jubel – es funktioniert! 16 von 19 Alltagsgegenständen werden beim Repair-Café am Samstag wieder in Schuss gebracht. Als Faustregel gilt: Alles,