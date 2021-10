Die Stadt hat einen neuen Klub: der Tanzsportverein „Social Dancing“ ist seit Kurzem im Vereinsregister eingetragen und darf das Kürzel „e.V.“ tragen.

Ziel des Vereins ist es, den Tanzsport und gegenseitige Achtung, Toleranz und Verständigung zu fördern, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Angebot richtet sich an tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ganzjährig einmal wöchentlich Schautänze trainieren und bei Veranstaltungen auftreten möchten. Die Gage für die Auftritte fließt zu 100 Prozent in die Unterstützung sozialer Projekte, bedürftiger Familien und Institutionen im Kreis. „Wir haben gemerkt, dass die Idee viele Menschen begeistert hat: Man macht Sport und hilft damit anderen, denen es nicht so gut geht“, erklärt Beisitzerin Linda Wingerter.

Der junge Verein hat bereits 90 Mitglieder, davon 54 aktiv tanzende Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die meisten davon sind ehemalige Mitglieder der Derkemer Grawler. Die Beiträge der Fördermitglieder kommen laut Wingerter ebenfalls wohltätigen Zwecken zugute. Ein wenig Startkapital hat der Tanzsportverein „Social Dancing“ mit dem Verkauf von 280 Buttons aufgebaut, die ein Sponsor zur Verfügung gestellt hat. Das Geld soll für die Ausstattung der Tanzgruppen verwendet werden. Vereinsmitglied Jochen Stamer und seine Partnerin stellen den Gewölbekeller ihres Fachwerkhauses kostenlos als Vereinsheim sowie für Versammlungen zur Verfügung. Trainiert wird in der Mehrzweckhalle der Salierschule.

Der Vorstand

Vorsitzende: Nicole Straub- Domanski; Stellvertretende Vorsitzende: Ina Harig; Schriftführerin: Christine Geminn; Kassenwartinnen: Julia Christ und Silvia Riekert;

Beisitzer: Anne Hoffmann, Ella Jawad, Mona Jawad, Stefanie Finkenbeiner, Walter Harig, Linda Wingerter, Kassenprüfer: Werner Deskowski, Selina Harig