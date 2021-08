Mit Kalb- und Rindfleisch aus artgerechter und natürlicher Haltung werben Jochen und Sabine Theisen für ihren neu eröffneten Hofladen auf dem Münchwiesenhof. Die Kunden sollen sich davon selbst ein Bild machen können.

Die Theisens betreiben in Gönnheim schon seit geraumer Zeit eine Rinderzucht und eine Spedition zum Transport der Tiere. Bislang konnten sich aber nur Freunde und Bekannte bei den Theisens mit Rindfleisch eindecken – ausschließlich in Großportionen wie etwa einer ganzen Rinderhälfte. Diese Freunde und Bekannte hätten angeregt, das Rindfleisch auch in kleineren Portionen und für alle Verbraucher zu vermarkten, erzählt Sabine Theisen. Damit war die Grundidee für den Hofladen geboren. Als Sabines Schwiegervater sein Reiterstübchen zur Verfügung stellte, konnte die Ladenidee umgesetzt werden.

Unter artgerechter Tierhaltung verstehen die Leute auf dem Münchwiesenhof ganzjährige Weide- und offene Stallhaltung auf Stroh, keine prophylaktischen Medikamente, Grundfutter aus eigenem Anbau und langsames natürliches Wachsen der Rinder. Die Tiere ernähren sich ausschließlich von Gras, Grassilage, Getreide, Heu und Stroh aus eigenem Anbau, versichern die Theisens. Jochen Theisen sucht die Jungtiere in Mutterkuhbetrieben aus, wo die Kälber zwischen sieben und acht Monaten mit ihren Müttern zusammen auf der Weide sind, und holt sie selbst ab.

Rinder ansehen und anfassen

Kunden des Hofladens dürfen sich selbst ein Bild machen, wie die Rinder gehalten werden und sie auch anfassen. Im Laden liegen die Fleischstücke in der Kühltheke und können im Kühlhaus portionsgerecht nach Verlangen zugeschnitten werden. Die Innereien gibt es ausschließlich auf Bestellung, weil sie nur ganz frisch über die Theke gehen dürfen. Ein befreundeter Metzger schlachtet die Tiere – ohne Stress und nicht im großen Schlachthof, wie Sabine Theisen betont, das merke man dem Fleisch an.

Neben ihrem Rindfleisch bieten die Theisens noch einige andere regionale Produkte an, zum Beispiel frische Eier und Nudeln, passende Gewürze, Salze und Öle, alles aus der Region, Kartoffeln und saisonales Gemüse kommen von einem Gönnheimer Betrieb. Einen passenden Wein zum Essen von ortsansässigen Winzern kann man ebenfalls gleich mitnehmen. Im Moment denken die Theisens noch über einen Lieferservice für nicht mehr so mobile Kunden nach. Sie seien aber noch am „Tüfteln“.

Öffnungszeiten