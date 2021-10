Das Kaufhaus Jedermann der Bürgerstiftung in der Werkstraße 4 (Industriegebiet Süd) veranstaltet am Sonntag, 24. Oktober, zwischen 13 und 16 Uhr einen großen Flohmarkt rund ums Thema Winter und Weihnachten. Die kalte Jahreszeit rückt näher. Daher bietet das Kaufhaus-Team an dem Markttag am 24. Oktober eine Vielzahl von Winter- und Weihnachtsartikeln (Bekleidung, Dekoration und vieles mehr) an. Das Kaufhaus Jedermann richtet sich an alle, die auf der Suche nach etwas Originellem sind. Gleichzeitig kann man mit dem Besuch des Kaufhauses einen guten Zweck unterstützen, denn der Erlös kommt den Projekten der Haßlocher Bürgerstiftung sowie des Kinderschutzbunds Neustadt-Bad Dürkheim zugute.