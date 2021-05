Die Aussicht auf Lockerungen hat in der Hotellerie große Erleichterung ausgelöst – und die Telefone klingeln lassen. „Bei uns geht’s rund“, erzählt Silvia Robert vom Hotel-Café Ritter von Böhl in Deidesheim. An der südlichen Weinstraße ist indes noch etwas Geduld gefragt.

Auf diesen Moment hat das Team des Hotel-Café Ritter von Böhl lange gewartet – wie die gesamte Branche. Über sechs Monate Lockdown liegen hinter ihnen, aber nun will Silvia Robert, Geschäftsleiterin des Hotel-Cafés Ritter von Böhl, nach vorne schauen. „Im vergangenen Jahr ist die Pfalz nach dem ersten Lockdown überrannt worden, und ich hoffe und glaube, dass es dieses Jahr wieder so wird.“

Und es muss auch so werden. „Wir brauchen ein bisschen Polster für den nächsten Winter“, erklärt Robert. Für das eigene Haus ist sie optimistisch, dass der Betrieb laufen wird – sofern es keine Rückschläge bei der Bekämpfung der Pandemie gibt. Aber daran will Robert gar nicht denken. Es geht jetzt darum, die Öffnung zu planen, und da ist auch einiges zu organisieren. Das Hotel-Café Ritter von Böhl will die Möglichkeit, „kontaktarmen Urlaub“ mit Frühstück auf dem Zimmer anzubieten „überspringen“. Lieber noch ein bisschen länger warten und dann richtig öffnen, ist Roberts Devise.

Kleine Teststation geplant

Ab 2. Juni soll das Haus dann wieder Gäste empfangen. „Wir werden eine kleine Teststation einrichten“, erklärt die Geschäftsleiterin. Denn Gäste, die nicht vollständig geimpft sind, müssen mit einem negativen PCR-Test anreisen und diesen dann alle zwei Tage per Schnelltest aktualisieren lassen. Robert hofft, dass es bis dahin Tagesausweise für die Gäste gibt. „Am besten solche, die pfalzweit gelten“, sagt sie. Damit Gäste, die in Deidesheim wohnen, für einen Museumsbesuch in Speyer oder einen Restaurantbesuch in Neustadt keinen zusätzlichen Schnelltest brauchen.

Zuversichtlich, dass die Gäste nun wieder kommen, ist auch Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU). Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht. „Wir dürfen gerade in dieser Phase jetzt nicht leichtsinnig sein“, sagt er. Er sei dankbar dafür, dass die Betriebe die Corona-Auflagen so konsequent umsetzten. „Das ist ein hoher Aufwand und oft nicht einfach umzusetzen“, betont er.

Kreis SÜW: Noch länger Geduld nötig

An der südlichen Weinstraße profitieren die Betriebe derzeit noch wenig von den Lockerungsschritten. Frühestens am 20. Mai sind erste Öffnungen möglich, weil die Inzidenz (Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner) länger über hundert lag als im Landkreis Bad Dürkheim. Für Gäste sei das schwer zu verstehen, erklärte eine Mitarbeiterin der Tourist Info in St. Martin. Viele riefen an, weil sie gehört haben, dass in Rheinland-Pfalz gelockert wird – und sind dann erstaunt, dass das nur für Kommunen gilt, die beim Inzidenz-Wert unter hundert liegen. Ähnlich ist es in Maikammer. „Wir bekommen viele Anfragen, und es ist schwer zu vermitteln, dass die Lockerungen hier noch nicht greifen“, berichtet eine Mitarbeiterin.

St. Martins Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) ist aber wie sein Amtskollege in Deidesheim überzeugt, dass der Tourismus in der Pfalz sehr schnell wieder anlaufen wird. „Es wird für die Betriebe auch allerhöchste Zeit“, sagt er. Die Südliche Weinstraße sei derzeit jedoch noch an einem kritischen Punkt. „Der Inzidenzwert liegt nur knapp unter hundert“, so Glaser. „Da genügen ein paar Fälle, und wir sind wieder über hundert.“ Das Problem für die Gastwirte: „Sie kaufen jetzt ein und können nicht sicher sein, ob sie tatsächlich öffnen können.“

Doch die Vorbereitungen laufen, auch bei den Hotels. „Die Vorfreude ist schon da“, betont Glaser. Er gehe auch davon aus, dass etliche Häuser „kontaktarmen Urlaub“ anbieten, wenn das Infektionsgeschehen es ermöglicht. Glaser will sich unterdessen darum bemühen, dass St. Martin eine eigene Teststation bekommt, die zumindest am Wochenende geöffnet ist. Derzeit sind Corona-Tests nur in den Nachbarorten Maikammer und Edenkoben möglich.