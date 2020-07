Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Weidenthal auf LED-Lampen wird billiger als erwartet.

Der Gemeinderat vergab am Dienstag die Arbeiten an die in Landstuhl ansässige Firma Spie SAG, zum Preis von rund 79.700 Euro. Die Kosten waren auf 88.000 Euro geschätzt worden. Vom Land bekommt die Gemeinde einen Zuschuss von rund 27.700 Euro. Wann die Arbeiten beginnen, und wie lange sie dauern werden, habe die Verbandsgemeindeverwaltung bisher noch nicht geklärt, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) auf Anfrage von FWG-Fraktionssprecher Matthias Dohn.

Gesamte Elektrik wird erneuert

Auch in der Sport- und Mehrzweckhalle der Gemeinde soll die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt werden. Bei der Ausschreibung der Arbeiten war die Mannheimer Firma Maba mit einem Angebot über knapp 106.000 Euro der günstigste Bieter. Er sei über den Preis „schockiert“, so Tim Kobel (CDU). Wie Kretner erläuterte, werden nicht nur die Lampen ausgetauscht, sondern es wird auch die gesamte Elektrik erneuert. Auch müsse in der Halle ein Gerüst aufgestellt und der Boden abgedeckt werden. Fragen dazu, ob auch der Schaltschrank ausgetauscht wird, wann die Arbeiten ausgeführt werden sollen, und ob die Gemeinde einen Zuschuss bekommt, konnte Kretner nicht beantworten. Er habe keine entsprechenden Informationen von der Verbandsgemeindeverwaltung bekommen, bedauerte der Bürgermeister.