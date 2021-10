Den Alltag mal ganz anders erlebten jetzt die Kleinsten der städtischen Kindertagesstätte Vogelnest. Gemeinsam mit ihren Eltern ging es mit Schaufel und Hacke in den Deidesheimer Stadtwald. Eine Baumpflanzaktion stand an, die Jungpflanzen hatte das Forstrevier zur Verfügung gestellt. Über 120 Bäume wurden unter fachlicher Anleitung gepflanzt. Dies war zugleich der Start der Kindertagesstätte in der Cittàslow-Bewegung, der die Einrichtung beigetreten ist. Bundesvorsitzender ist der Deidesheimer Stadtbürgermeister Manfred Dörr. Gemeinsam mit Weinprinzessin Kathi I. überreichte Dörr der Kita-Leiterin Uli Stepic die Plakette der Cittàslow-Bewegung. Im Vorfeld hatten sich die Kleinen mit dem Thema „Unsere Erde“ beschäftigt und wurden auch über Cittàslow informiert. Nach der Pflanzaktion zeigte Falkner Michael Hörner aus Ruppertsberg den Kindern seine Falken. Auch streicheln und auf die Hand nehmen durften sie die Vögel. Den Waldbegang nutzte die Kindertagesstätte auch, um zusammen mit dem Förster in der Baumrinde nach Borkenkäfern zu suchen und sie mit der Becherlupe zu beobachten.