Auch in diesem Jahr wird es keine Kerwe in Laumersheim geben. „Es ist nichts mehr geplant“, sagte Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) auf Anfrage. Zuvor hatte die Gemeinde über ein Dorffest vor dem Bürgerhaus als Kerwealternative nachgedacht. Man habe bereits ein Hygienekonzept entwickelt gehabt, sagte Wieber. Schnell sei jedoch klar gewesen, dass ein Fest mit Zutrittskontrollen und Umzäunung zu kostenintensiv sei. „Das können wir als Ortsgemeinde nicht stemmen“, sagte Wieber. Ein weiteres Problem sei gewesen, dass die beteiligten Vereine Termin- und Planungssicherheit wollten, was in der dynamischen Pandemielage nicht machbar gewesen sei. „Deshalb sagen wir die Kerwe sicherheitshalber auch in diesem Jahr ab“, bedauerte der Bürgermeister.