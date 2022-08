In den Kerwereigen im Frankenthaler Umland reiht sich am Wochenende das Weindorf Laumersheim ein.

Das Fest wird am Freitag, 26. August, ab 17.30 Uhr mit Freiwein eröffnet. Auf dem Platz vor der katholischen Kirche gegenüber der Einfahrt zur Burgstraße kommt die Weingräfin des Leiningerlandes, Mara Echter aus Asselheim, zum Einsatz, wenn für die Weinkerwe am frühen Abend das Startsignal gegeben wird. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von den Eisbachmusikanten Heppenheim/Offstein. Dann wird mit einem historischen Traktor ein Eichenfass vorgefahren, aus dem Wein für die Festbesucher fließen wird. Die Laumersheimer Gemeinderatsmitglieder schenken aber auch alkoholfreie Getränke kostenlos aus. Wer möchte, kauft ein Weinprobierglas und unterstützt damit die Dorfverschönerung.

In gewohnt guter Qualität, so verspricht es Ortsbürgermeister Arno Wieber (CDU) in seiner Ankündigung, werde bei der Laumersheimer Kerwe für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Das sollen auf dem Schlossplatz der Weinausschankstand von Blue Box und der Waffelstand der Turnerfrauen sowie im Weingut Steffen Zelt der Turn- und Sportverein (TuS), die Feuerwehr und auch der Martinshof der Familie Martin Zimmermann mit ihrem Angebot sicherstellen.

Das Unterhaltungsprogramm an den vier Kerwetagen sieht so aus: Los geht das Fest mit dem Konzert der Beat Brothers am Freitag um 20 Uhr bei Blue Box, am Samstag steht zur gleichen Zeit das Gastspiel der Band Anplagd im Martinshof an, und am Montag ab 18 Uhr gibt es Freifahrten für Kinder auf dem Schlossplatz. Der Kerwesonntag beginnt dann ganz gemütlich um 11 Uhr.