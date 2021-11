Die Gemeinde Lindenberg hat den Weihnachtsmarkt und das Sternenfest im Joppenholzer Tal abgesagt. Das hat am Dienstag Ortsbürgermeister Reiner Koch mitgeteilt. Beide Feste seien von den beteiligten Vereinen bereits vorbereitet worden. „Wir waren eigentlich guten Mutes, beide Feste in diesem Jahr ohne größere Einschränkungen feiern zu können“, so Koch. Doch die rasant steigenden Infektionszahlen zwängen dazu, die Veranstaltungen abzusagen. „Der Aufwand, ein infektionssicheres Fest durchzuführen, ist nicht leistbar.“ Alle Beteiligten seien der Meinung, dass die Sicherheit vorgehe. Wenn sich die Lage beruhige, solle nachgeholt werden, „was jetzt ausfallen muss“. Koch appelliert darüber hinaus an die Bürger, freiwillig auf nicht unbedingt notwendige Kontakte und Feiern zu verzichten. „Nur so besteht eine Chance, diese Welle zu brechen.“ Darüber hinaus bittet der Ortsbürgermeister die Bürger, sich impfen zu lassen beziehungsweise die Impfung aufzufrischen.