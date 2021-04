Einstimmig wurde in der gemeinsamen Sitzung von Schulträgerausschuss und Gemeinderat der Planungsauftrag in Höhe für 25.000 Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur der Weisenheimer Grundschule vergeben.

Es sei wichtig, dass ein Fachplaner bei der digitalen Ertüchtigung der Schulen in der gesamten Verbandsgemeinde die Kontrolle über die ausführenden Unternehmen übernehme, erläuterte Bauamtsmitarbeiter Christian Franke die im Vergleich zur Bausumme relativ hohen Planungskosten. Gut 130.000 Euro brutto soll die digitale Ertüchtigung der Weisenheimer Grundschule laut Kostenschätzung der Planer kosten. Dieser Schätzung zugrunde gelegt wurde das Medienkonzept der Schule. 90 Prozent von der vom Land auf 73.000 Euro gedeckelten Ausbausumme bekommt Weisenheim als Zuschuss, alle darüber hinaus gehenden Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde Weisenheim.

Wenn im nächsten Jahr in Weisenheim die Glasfaserkabel verlegt seien, habe die Schule eine Übertragungsrate von 250 Mbit pro Sekunde, derzeit seien es nur zwei Mbit und damit nicht mehr ausreichend, erläuterte Bürgermeister Michael Bähr (CDU). Allerdings müssen nach dem Ausbau auch alle Endgeräte neu angeschafft werden.

Kindergarten wird erweitert

Derzeit wird im Kindergarten die Baustelle für dessen Erweiterung eingerichtet, übernächste Woche sollen die Bauarbeiten losgehen. Bei den Dachdichtungsarbeiten betrage die Erhöhung der vom Architekten geschätzten Kosten von 43.000 Euro auf 72.000 Euro 70 Prozent, darauf machte Bauamtsmitarbeiter Christian Franke aufmerksam. Ähnliches galt für die Klempnerarbeiten, die statt der geschätzten 7200 Euro jetzt mit 12.500 Euro zu Buche schlagen. Bei den Fenstern und Türen lag das günstigste Angebot mit knapp 64.000 Euro allerdings gut 10.000 Euro unter den Schätzkosten. Die weiteren vergebenen Angebote für Gerüstbau, Maler- und Putzarbeiten sowie Schreinerarbeiten entsprachen in etwa den Schätzkosten.

Keineswegs „die Katze im Sack“ kaufe der Gemeinderat, wenn er im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Weisen heim/ Lambsheim III ausgewiesenen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und landespflegerischen Anlagen entsprechend den Festsetzungen des Flurbereinigungsplanes in ihr Eigentum übernehme, bevor die Flurbereinigung selbst abgeschlossen sei, erwiderte ein DLR-Vertreter einen entsprechenden Einwand von Michael Rauch (SPD). Es sei eher als eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Absichtserklärung einzuordnen. Die Gemeinderäte erteilten ihr Einverständnis einstimmig. Beim Glascontainer-Standort Dr.-Welte-Straße hat es mehrere Beschwerden wegen Lärmbelästigung gegeben. Es wurde beschlossen, den Standort aufzulösen und als mögliche Ersatzstandorte unter anderem den Parkplatz am Friedhof und beim Penny-Markt zu prüfen.

Weiterhin kein Sport in der Turnhalle

In der Gemeindeturnhalle dürfen Vereine wegen der Corona-Einschränkungen weiterhin keinen Sport betreiben. Wenn die Musikschule die gleiche Reinigungsfirma wie die Gemeinde mit dem Säubern der Räume beauftragt, darf sie wieder Grundschulsäle für den Musikunterricht nutzen.

Beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer werde geprüft, ob in der Dr.-Welte- sowie in der Ritter-von-Geißler-Straße punktuell Tempo 30-Zonen eingerichtet werden könnten, unterrichtete der Bürgermeister den Gemeinderat.