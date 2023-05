Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Radweg zwischen Elmstein und Lambrecht fordert eine Elmsteiner Initiative in einem „offenen Brief“ an den Verbandsbürgermeister und die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Lambrecht. „Der offene Brief hat offene Türen eingerannt“, sagte der scheidende Verbandsbürgermeister Manfred Kirr im Verbandsgemeinderat am Montag in Weidenthal.

Einstimmig beschloss der Verbandsgemeinderat, dass sich die politischen Gremien der Verbandsgemeinde im kommenden Jahr damit befassen sollen, wie ein Radweg zwischen den beiden Orten realisiert