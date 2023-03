Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 20-jähriger Lambrechter soll von vier jungen Männern in seiner Wohnung überfallen worden sein. Schweren Raub in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung wirft Staatsanwalt Kevin Mink in einem Verfahren bei der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal einem 25-jährigen Lambrechter und einem 28-jährigen Frankenthaler vor. Sie sollen bei dem Überfall dabei gewesen sein.

Am frühen Abend des 16. Dezember 2021 habe es an der Tür der Wohnung geklingelt, in der der 20-Jährige mit seiner Mutter lebt. Statt eines erwarteten Bekannten