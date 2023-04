Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Impfzentren im Land schließen spätestens zum 30. September – in der Salierhalle in Bad Dürkheim wurden schon gestern die letzten Spritzen aufgezogen. Jetzt sollen neben mobilen Angeboten vor allem die Hausärzte die letzten Meter der Impfkampagne stemmen. Wie sieht die Situation in den Praxen derzeit aus?

Jörg Sichau führt eine Arztpraxis in Bobenheim-Roxheim. Seit dem Ende der Sommerferien herrsche „gähnende Leere“, was die Corona-Impfungen betrifft, berichtet er.