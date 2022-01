Die für Dienstag geplante Stadtratssitzung, in der die Verabschiedung des Haushalts auf der Tagesordnung stand, ist kurzfristig auf den 25. Januar verschoben worden. Darüber informierte am Montag Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU). Zuvor sollen noch Gespräche mit der Kommunalaufsicht stattfinden, so Dörr.