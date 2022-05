Der Förderverein Gradierbau hat sich für die kommenden Monate viel vorgenommen. Auch zwei Jubiläen gibt es 2022 zu feiern. Das Vorstandsteam um Vorsitzende Petra Dick-Walther wurde im Amt bestätigt.

„Die Zeit der Pandemie hat sich sehr schwierig gestaltet“, betonte Dick-Walther. 2019 habe man die letzten Veranstaltungen wie das Salinenfest anbieten können. Auch die Mitgliederversammlungen hätten wegen Corona abgesagt werden müssen. Man sei jedoch nicht untätig gewesen und habe geplante Projekte wie die Überarbeitung des Salinenrundwegs, an dem Hinweistafeln optimiert werden sollen, vorangetrieben. „Wir wollen auch eine Idee von 2019 weiterverfolgen und zeigen, wie man früher Salz gewonnen hat“, so Dick-Walther. Dazu soll auch ein Siedegestänge mit einer Wanne installiert werden.

In ihrem Rückblick hob die Vorsitzende die 25.000-Euro-Spende der Baumarktkette Bauhaus für die Sanierung von drei Sandsteinpfeilern des Gradierbaus ebenso hervor wie die Auszeichnung des Vereins beim Bürgerpreis der Stiftung des Landkreises. Schatzmeister Bernd Martin Kirsch bezifferte den Kassenbestand des 311 Mitglieder starken Vereins auf 86.000 Euro.

Dick-Walther berichtete, dass der Förderverein in diesem Jahr wieder Veranstaltungen realisieren kann. Los geht es am 24. Juni mit der zweiten Salinenserenade. „Wir sind froh, wieder Gäste auf unseren schönen Gradierbau einladen können“, so die Vorsitzende. Beirat Peter Spengler, der für die Veranstaltung verantwortlich zeichnet, erklärte, dass dieses Jahr sechs Weingüter dabei seien, eines mehr als bei der Premiere 2019. „Die Veranstaltung ist für 250 Besucher geplant“, teilte Spengler mit und gab Interessierten den Ratschlag, sich rechtzeitig Karten zu sichern.

Fester Bestandteil wird sonntags ein Weißwurst-Frühstück

Das Salinenfest „Walk and Listen“ steigt dann am 24. und 25. September. Hierzu möchte man wieder die Musikschule zum Konzertieren einladen. Am Samstag soll ein DJ für Musik sorgen, fester Bestandteil wird sonntags ein Weißwurst-Frühstück sein.

Die alten Salinensteine der Pfeiler, die durch die Sanierungsmaßnahmen abgebaut werden müssen, sind laut Dick-Walther sicher gelagert. Über die Verwendung der „Salinengeister“, die vielfach skurrile Formen haben, denke man nach. Man könne sie woanders einsetzen, ebenso sei ein Verkauf gegen Spenden möglich.

Begonnen hatte die Mitgliederversammlung des Fördervereins mit einem Sektempfang am Eingang des Gradierbaus. Anlass waren zwei Jubiläen: Zum einen feierten die „Saliner“ das 175-jährige Bestehen des Gradierbaus und dann noch einen Geburtstag: Man wurde jetzt 25 Jahre alt. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) fand bei dem Empfang lobende Worte: „Wir können in Bad Dürkheim froh sein, einen so aktiven Verein zu haben.“

Der Vorstand

Vorsitzende Petra Dick-Walther, Stellvertreterin Beate Philipp, Schriftführer Dirk Friedrich, Kassierer Bernd Martin Kirsch, Referent für Öffentlichkeitsarbeit Gordon Amuser.