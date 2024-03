Frank Job tritt für die Wahl des Ortsbürgermeisters in Weidenthal an. Er sei bei einer Versammlung des SPD-Ortsvereins einstimmig für die Kandidatur nominiert worden, wie es in einer Mitteilung der Partei heißt. Job war von 1994 und 2004 und von 2009 bis 2014 Mitglied im Ortsgemeinderat Weidenthal und von 1995 bis 2004 Mitglied des Verbandsgemeinderates Lambrecht. Ehrenamtlich sei er von 2018 bis 2024 als Regionalleiter Pfalz des Unimogclub Gaggenau engagiert gewesen und habe 2022 mit Gleichgesinnten den 2019 aufgelösten Pfälzerwald-Verein Weidenthal wiedergegründet, dessen Vorsitzender er auch ist. Wie Job mitteilt, sei er „im Ort schon des Öfteren angesprochen worden, ob er nicht als Bürgermeister von Weidenthal kandidieren wolle“. Frank Job führt auch die Liste des Ortsvereins für die Wahl zum Ortsgemeinderat am 9. Juni an. Weil es „nicht allzu viele Kandidaten“ gegeben habe, habe der Ortsverein auf Mehrfachnennung zurückgreifen müssen.

Kandidaten

Frank Job, Rüdiger Wiedemann, Nicolas Clemens, Uwe Schneider, Valentin Niederberger, Matthias Baumann, Martina Laubscher.