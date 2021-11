Der promovierte Diplom-Ingenieur Frank Burau ist jetzt zweiter Geschäftsführer der Gemeindewerke Haßloch GmbH (GWH) und übernimmt die Leitung des operativen Geschäfts.

Das haben die Gemeindewerke am Donnerstag mitgeteilt. Geschäftsführer Tobias Brandt könne zurzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort bei den Werken tätig sein.

Burau war zuletzt bei den Stadtwerken Homburg als technischer Geschäftsführer tätig. Nach Studium und Promotion an der Ruhr-Universität Bochum führte sein beruflicher Weg unter anderem über die Ruhrgas AG in Essen und die Stadtwerke Krefeld, wo er über zehn Jahre als Geschäftsführer für die regulierten Netze verantwortlich war, nach Homburg. Einer der Schwerpunkte seiner Tätigkeit dort war laut GWH die Positionierung des Unternehmens unter den Rahmenbedingungen der Energiewende.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei den Gemeindewerken“, wird Burau in der Pressemitteilung der GWH zitiert. Es gebe in Deutschland „kaum ein spannenderes und interessanteres Tätigkeitsfeld als die Energiewirtschaft“.

Burau ist gemeinsam mit Brandt als Geschäftsführer für die Gemeindewerke Haßloch GmbH verantwortlich. Gemeinsames Ziel sei es, die Stellung der Werke als regionaler Versorger in und für Haßloch zu festigen und auszubauen. Auch wenn die politischen Rahmenbedingungen für erfolgreiche kommunale Versorgung nicht immer zum Besten bestellt seien, halte er die grundsätzlichen Voraussetzungen in Haßloch für gut, so Burau.