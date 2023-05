Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Elterninitiative hat den in die Jahre gekommenen Spielplatz „Am Felsenberg“ in Herxheim am Berg richtig schön auf Vordermann gebracht. Am Samstag trafen sich etwa ein Dutzend Eltern mit ihren Kindern, um das neu gestaltete Gelände mit einem geselligen Imbiss offiziell freizugeben, während ihn die Kinder auf ihre Art in Beschlag nahmen.

Die Initiative sei praktisch „über den Gartenzaun“ entstanden, berichtete Thomas Schmidt, einer der Initiatoren. Man kam ins Gespräch darüber, dass der Spielplatz in