Die Gastro-Pläne für das alte Bahnhofsgebäude in Freinsheim werden konkreter: Seit zwei Jahren will der neue Besitzer in dem Haus ein Restaurant unterbringen. Bislang scheiterte er in den politischen Gremien. Jetzt wurde neu diskutiert.

In dem Bauantrag, der dem Bauausschuss am Donnerstag vorlag, wurden alle Bedingungen berücksichtigt, die zuvor verlangt worden waren. Im Gebäude sollen zwei Gasträume sowie Küche, Personal, Technik und Toiletten integriert werden. Da die Arkaden unter Denkmalschutz stehen, habe es lange Gespräche mit dem Bauamt und der Denkmalpflege gegeben, erläuterte Bürgermeister Matthias Weber (FWG). „Jetzt haben wir etwas vorliegen, das unseren Wünschen entgegen kommt“, sagte er mit Verweis auf eine vorgebaute Außenterrasse, die den Blick von Osten auf das Gebäude jetzt nur noch „minimal“ beeinflusse.

Das findet auch das Freinsheimer Bauamt, das alle Bedenken im Hinblick auf die gestalterische Umsetzung des Vorhabens ausgeräumt sieht. Durch die aktualisierte Planung füge sich das Gebäude, das mit seinen Sandsteinsäulen in den Jahren 1872/73 erbaut wurde, in die Eigenart der näheren Umgebung ein.

Parkplätze verursachen Probleme

Noch nicht geklärt sahen die Ausschussmitglieder am Donnerstag die Stellplatzproblematik. Neben sechs Stellplätzen für die drei Wohnungen in dem Gebäude berechnet die Verwaltung 14 weitere Parkplätze für das Gastronomievorhaben. Das Bauamt verweist auf eine „unübersichtliche Straßensituation“. Würden außerdem Stellplätze auf dem vom Bauherrn erworbenen Grundstück südlich des Bahnhofs entstehen, müsste der dort platzierte Fahrradständer weichen.

Ein weiteres Problem sah Guido Kohnen (FDP) im Zusammenhang mit Lärmbeschränkungen, da die geplanten Parkplätze dort zu nahe an der Wohnbebauung liegen. Es sei jedoch Sache der Kreisverwaltung, dies zu prüfen. Die Stadt Freinsheim könne nur die baurechtliche Seite des Projekts beurteilen. Dementsprechend gaben die Bauausschussmitglieder einstimmig grünes Licht zu dem Bauvorhaben. Sie wiesen im Beschlusstext jedoch auf die Parkplatzproblematik hin.