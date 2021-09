Nachdem es Mitte August eine Serie von sieben Wohnungseinbrüchen in Großkarlbach und Laumersheim gegeben hat, scheint jetzt Gerolsheim im Fokus von Kriminellen zu stehen. Die Polizei berichtet von drei Fällen in der Nacht auf Mittwoch.

Tatorte waren nach Angaben der Polizeiinspektion Grünstadt zwei Häuser in der Herpfengasse und eines in der Hauptstraße. Die Taten wurden wahrscheinlich in Anwesenheit der schlafenden Bewohner verübt. In einem Fall sei es beim Einbruchsversuch geblieben, wie Hebelspuren an einem Seiteneingang gezeigt hätten.

In der Herpfengasse gelangte der Einbrecher auf noch unbekannte Weise ins Haus und durchwühlte verschiedene Behältnisse. Neben einer wertvollen Uhr wurde Bargeld in Höhe von 70 Euro gestohlen. In der Hauptstraße kletterte der Täter wohl über ein zwei Meter hohes Tor, um vermutlich durch eine unverschlossene Tür in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Dort scheint er sich nur im Erdgeschoss aufgehalten zu haben. Er habe mehrere Taschen durchsucht, heißt es im Bericht der Beamten. Die Beute: 600 Euro Bargeld, ein Führerschein und ein Samsung-Handy. Die Bewohnerin sei gegen 3 Uhr von ihrer Katze geweckt worden, habe den Diebstahl jedoch erst am Morgen bemerkt.

„Keine Türen offen lassen“

Dass trotz Anwesenheit der Opfer eingebrochen wird, hat die Polizei schon in den sechs Fällen in Großkarlbach und einem Fall in Laumersheim verblüfft. In einem Interview sagte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen, es komme eher selten vor, dass Diebe so ein großes Risiko eingingen. Vermutlich lüden derzeit offenstehende Terrassentüren und Fenster zum Einsteigen ein. Die Fälle häufen sich allerdings, und nicht nur im Osten des Leiningerlands. Auch aus Flomersheim und Fußgönheim wurde in den vergangenen Tagen und Wochen über solche Fälle berichtet.

Die Polizei appelliert weiterhin an die Bürger: „Schließen Sie Ihre Haustüren über Nacht ab und lassen Sie keine Türen – zum Beispiel zum Lüften – geöffnet, wenn Sie schlafen!“ Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, sofern jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Die Grünstadter Inspektion ist unter der Telefonnummer 06359 93120 zu erreichen.