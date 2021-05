Die Etablierung eines Carsharing-Systems in der Verbandsgemeinde Deidesheim soll geprüft werden. Diesen Auftrag erteilte der Ausschuss für Klima-, Natur-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit der Verwaltung.

Beantragt hatte das die FWG-Fraktion. Um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen, sei es unter anderem wichtig, die Anzahl der Fahrzeuge zu reduzieren, heißt es in der Begründung. Nach Ansicht der Freien Wähler kommen für die VG Deidesheim verschiedene Carsharing-Modelle in Frage. Zum einen das klassische Modell, bei dem eine Firma Betreiberin des Carsharings ist. Denkbar sei darüber hinaus, die Fahrzeuge der Verbandsgemeinde einzubeziehen, erklärte Fabian Kerbeck im Ausschuss. Darüber hinaus komme privates Carsharing in Frage. Das bedeute, dass Privatleute ein Auto gemeinsam nutzen. Die Verbandsgemeinde könne das beispielsweise mit Info-Veranstaltungen fördern.

Beigeordneter Herbert Latz-Weber (Grüne), der Vorsitzende des Ausschusses ist, lehnte eine Abstimmung zunächst ab. Die Verbandsgemeinde solle erst einmal den Bürgerbus starten, erklärte er. Er sehe die Gefahr, dass die VG „überfrachtet“ werde.

Kerbeck bestand jedoch auf einer Abstimmung. Er könne nicht nachvollziehen, warum „so geblockt“ werde. „Wir haben einen konkreten Antrag gestellt, und es ist unsere Aufgabe, Beschlüsse für den Verbandsgemeinderat vorzubereiten“, betonte er.