Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

26 Millionen Euro investiert das Mannheimer Unternehmen Bauhaus in den 157. Standort in Deutschland. Der Fachmarkt im Gewerbegebiet Nord eröffnet am Freitag. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Ein wahres Wort – angesichts der Vorgeschichte.

15 Fachabteilungen aus den Bereichen Werkstatt, Haus und Garten bieten auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern über 160.000 Produkten an. „Bei dieser Sortimentstiefe bleiben