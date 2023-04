Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 10. Juni dürfen Freizeitparks in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Unter welchen Auflagen, ist allerdings ist noch nicht bekannt. „Wir sitzen auf heißen Kohlen“, sagte Parkmanager Bernd Beitz am Samstag beim Besuch von Christian Baldauf (CDU) im Holiday Park. Der Oppositionsführer im Landtag kündigte an, sich deshalb am Montag an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu wenden.

Mit dem für 10. Juni geplanten Neustart nach der Corona-Zwangspause wird der Holiday Park im bundesweiten Vergleich ein Nachzügler sein. Denn viele Freizeitparks öffnen