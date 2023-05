Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Unwetter am Dienstagnachmittag hat die Verbandsgemeinde Lambrecht stark getroffen. Die Feuerwehr hatte zwischen 14.30 und 17.30 Uhr rund 30 Einsätze. In Neidenfels stand die B 39 unter Wasser, in Lindenberg spülten die Wassermengen große Mengen an Schlamm in den Ort.

Die Bundesstraße 39 war an mehreren Stellen überflutet, unter anderem in Lambrecht und Neidenfels, erklärte Björn Bürger, der Sprecher der Feuerwehr. In den beiden Gemeinden