Am 8. November wird in Lambrecht der Verbandsbürgermeister gewählt, in Haßloch der Gemeindebürgermeister. Bei beiden Wahlen stehen jeweils drei Kandidaten zur Auswahl. Wir haben sie um kurze Antworten zu vier Fragen gebeten. Frage 1: Was schätzen Sie besonders an Ihrer Gemeinde beziehungsweise Verbandsgemeinde?

Tobias Meyer (CDU), Haßloch

Unser Großdorf hat sich in den vergangenen Jahren zu einer attraktiven Gemeinde entwickelt. Dabei sind es vor allem die Menschen, die Haßloch