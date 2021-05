In Lambrecht wird der Verbandsbürgermeister gewählt, in Haßloch der Gemeindebürgermeister. Bei beiden Wahlen stehen jeweils drei Kandidaten zur Auswahl. Wir haben sie um kurze Antworten zu vier Fragen gebeten. Heute die vierte und letzte Frage: Warum sollten die Bürger Sie wählen und nicht einen Ihrer Gegenkandidaten?

Tobias Meyer (CDU), Haßloch

In den Jahren als hauptamtlicher Beigeordneter und zuletzt auch als Leiter der Verwaltung habe ich umfassende Erfahrung für die kommenden Aufgaben sammeln können. Die Bewältigung der Corona-Pandemie war und ist eine besondere Herausforderung. Entscheidungen für die Zukunft muss man ruhig und besonnen treffen, mit plakativen Parolen ist keinem gedient. Ich stehe für ein attraktives Angebot: mehr Bürgerbeteiligung, Optimierung der Betreuungsangebote, Sicherung der ärztlichen Versorgung, nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts – ohne Logistikzentrum –, noch einfachere Wege in die Verwaltung, auch künftig angemessene Förderung der Vereinsarbeit.

Ralf Trösch (SPD), Haßloch

Ich mache der Bürgerschaft ein Angebot. Ein Angebot, mit mir Haßloch weiter als Großdorf nach vorne zu bringen, ohne dabei Menschen zurückzulassen. Ich möchte ein Bürgermeister für alle sein, ohne dabei abgehoben und unerreichbar zu werden. Ich möchte als Bürgermeister erreichen, dass eine Idee wieder nach ihrem Wert beurteilt wird und nicht danach, von wem sie stammt. Ich möchte mit „meiner“ Verwaltung ein starkes Team sein für die Bürgeranliegen. Die Verwaltung soll dabei ein sozialer Arbeitgeber sein, bei dem die Mitarbeiter gerne beschäftigt sind. Haßloch würde mit mir einen verlässlichen, verbindlichen Bürgermeister bekommen, der nicht nur Worte macht, sondern zu ihnen steht und sich immer an seinen Taten messen lassen wird.

Peter Stuhlfauth (AfD), Haßloch

Ob Rehbachverlegung, Logistikzentrum oder Badepark. Hier wurden bereits in der Vergangenheit eklatante Fehler gemacht, die teilweise nicht mehr behoben werden können. Ich spreche mich von diesen Altlasten frei und habe das nicht zu verantworten. Ich bin erst seit wenigen Jahren in der Politik aktiv, jedoch hätte ich solche Entscheidungen nicht getroffen. Das Fatale daran war, dass diese zum größten Teil nicht aus Unkenntnis passiert sind, sondern auf parteipolitischen Interessen basieren. Ich will im Sinne der Bürger entscheiden und sie mitnehmen. Ich sehe hier auch einen Vorteil bei mir, weil ich politisch noch lange nicht so festgefahren bin wie andere. Sehr viele Bürger sind mit dem Politikstil im Rathaus nicht zufrieden und dies schon seit einigen Jahren. Was auch eindeutig durch das Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen 2019 bewiesen ist. Hier gab es ja erdrutschartige Verluste bei den beiden „Regierungsparteien“. Auch in zahlreichen Bürgergesprächen war die Politikkultur im Rathaus Thema. Also heißt es neue Wege zu gehen.

Philipp Fuchs (FWG), VG Lambrecht

Ich stehe für Innovation, Geradlinigkeit und eine überparteiliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer Verbandsgemeinde Lambrecht. Viele Projekte konnte ich bereits erfolgreich initiieren und abschließen. Diese Arbeit möchte ich auch in unserer Verbandsgemeinde Lambrecht losgelöst von meinen bisherigen politischen Ämtern erfolgreich fortsetzen.

Gernot Kuhn (CDU), VG Lambrecht

Ich bin der Meinung, dass es bei dieser Wahl vor allem um den Menschen geht, der dieses Amt die nächsten acht Jahre ausfüllen soll. Ich bin ein Teamplayer, bin empathisch, kann gut zuhören und kann mich gut in die Sichtweisen anderer hineinversetzen. Ich bin bereits seit sechs Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister, kenne die Abläufe und viele Mitarbeiter der Verwaltung. Mir geht es darum, das Wir-Gefühl in der Verwaltung und in den Orten zu stärken, ein Arbeitsumfeld zu gestalten, das positiv wirkt und zur Kreativität anregt. Sicherlichhaben viele Menschen in unserer Verbandsgemeinde gute Ideen, nicht nur der eine an der Spitze.

Jürgen Schlupp (SPD), VG Lambrecht

Meines Erachtens bringe ich in drei wesentlichen Kernbereichen die größte Erfahrung mit. Einerseits kann ich auf eine mittlerweile über 30-jährige kommunalpolitische Erfahrung zurückblicken. In dieser Zeit hatte ich bereits ausgiebig die Möglichkeit, mir ein Bild über die Themen und Aufgaben zu machen, die mich in diesem Amt erwarten. Weiterhin bringe ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit in den Bereichen Finanzen und auch Personalführung ein enormes Fachwissen und ebenfalls viel Erfahrung mit. Man darf nicht vergessen, als VG-Bürgermeister wird man auch Chef von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei den zahlreichen Personen sollte man sich auch stets der Verantwortung, die man für sie trägt, bewusst sein. Auch hier plane ich, mein Fachwissen aus meiner langjährigen Tätigkeit in der Personalabteilung meines aktuellen Arbeitgebers mit einzubringen. Weiterhin ist sowohl bei der Mitarbeiterführung als auch im Verbandsgemeinderat ein hohes Maß an Sozialkompetenz erforderlich – und die bringe ich definitiv mit.

Die Serie

Am 8. November finden in Haßloch und in der VG Lambrecht Bürgermeisterwahlen statt. Nach der Vorstellung der je drei Kandidaten sowie ihrer Schwerpunktthemen schließen wir die Wahlkampfberichterstattung mit einer vierteiligen Fragerunde ab.