In Neidenfels wird es bei der Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni zwei Kandidatinnen geben. Neben Sybille Höchel (CDU) tritt als Einzelbewerberin Andrea Grambitter an.

Die dafür erforderlichen Unterstützerunterschriften von Neidenfelser Wahlberechtigten habe sie und werde sie kommende Woche mit ihrer Bewerbung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht abgeben, teilt Grambitter auf Anfrage mit. Sie habe kein Interesse an Parteipolitik, es gehe ihr ausschließlich um Neidenfels, sagt Grambitter, die 1961 in dem Dorf auf die Welt kam und hier ihr ganzes Leben verbracht hat. Grambitter hat bei der Neidenfelser Firma Stoller eine Maurerlehre absolviert und dann 26 Jahre bei der Firma Glatz gearbeitet. Inzwischen ist sie Rentnerin und betreibt nebenbei einen Brennholzverkauf. Mehrere Jahre hat Grambitter sich im kulturellen Bereich betätigt, unter anderem musikalisch. Inzwischen hat sie das aber aufgegeben.

Die Abschaffung des wiederkehrenden Ausbaubeitrags für Straßen nennt Grambitter als eines ihrer Ziele. Auch wolle sie den hohen Schuldenberg der Gemeinde abbauen, indem sie versuche, die Umlagen, die die Gemeinde an die Verbandsgemeinde und den Landkreis zahlen muss, zu reduzieren, und die Einnahmen zu erhöhen. Sie wolle Betriebe nach Neidenfels holen, die Infrastruktur verbessern, strebe die Einführung von Tempo 30 auf der Staatsstraße an und wolle dafür sorgen, dass der Brunnen auf dem Bürgerplatz endlich funktioniert. Ein Anliegen sei es ihr, die Bürger durch Bürgerentscheide wie in der Schweiz in Entscheidungen einzubeziehen.