Eigentlich hätte Haßloch am kommenden Wochenende das Andechser Bierfest gefeiert. Nach der coronabedingten Absage gibt es nicht nur ein „Trostpflaster-Packerl“ bei der Tourist Info, sondern auf Youtube auch einen Online-Stream mit acht Bands und fünf Stunden Musik unter dem Motto „Haßloch feiert dahoam“.

Am Samstag, 26. September, können die Zuschauer ab 19.30 Uhr anstelle der sonst üblichen Live-Auftritte beim Andechser Bierfest das Wohnzimmerkonzert miterleben. „Dekorieren Sie das heimische Wohnzimmer in den bayerischen Farben, tragen Sie Tracht wie auf dem Andechser, werfen Sie im Garten noch einmal den Grill an, und erleben Sie gemeinsam mit ihren Freunden das einzigartige Wohnzimmerkonzert“, empfiehlt Gunther Metz aus dem Bereich Veranstaltungen der Gemeindeverwaltung, der das Alternativprogramm federführend organisiert hat. Acht Bands sorgen für ein rund fünfstündiges Programm mit Songs aus nahezu allen Musikrichtungen. Um 19.30 Uhr starten The Bombshells, danach folgen The Seven-Eagles (20.10 Uhr), The Synergy (20.50 Uhr), The Skyriders (21.30 Uhr), Funplugged (22.10 Uhr), Rockkapelle (2.50 Uhr), Jo’s Mum (23.30 Uhr) und zum Schluss um 0.10 Uhr FineRip.

Laut Metz lassen die Rückmeldungen darauf schließen, dass viele Zuschauer den Online-Stream verfolgen werden. „Das ,Andechser dahoam’ kann und soll das Original nicht ersetzen, ist aber ein Angebot für alle, die das Andechser-Wochenende nicht spurlos vorüberziehen lassen wollen“, sagt der Erste Beigeordnete Tobias Meyer.

Passend zum Streaming-Angebot hat die Tourist-Information ein „Andechser Trostpflaster-Packerl“ zusammengestellt. Zur Grundausstattung gehören unter anderem zwei Flaschen Andechser Bier, das passende Bierglas, ein Vesper-Brett, eine Wurstspezialität, Bierbrezeln, eine süße Nascherei, der Andechser-Button sowie das Andechser Freundschaftsbändchen und weitere Überraschungen. Die Pakete können noch bis zum 26. September in der Tourist-Information erworben werden. Die Online-Bestellung mit Postversand endet bereits am Mittwoch, 23. September, da ansonsten eine Zustellung pünktlich zum Streaming nicht mehr garantiert werden kann.

Bereits am Freitag, 25. September, wird das Haßlocher Musikmobil reaktiviert. Im April und Mai war das Musikmobil auf Initiative von Daniel Kammel, Markus Mischon und Tommy Schmidt jeden Abend durch Haßloch getourt, um in Zeiten der coronabedingten Beschränkungen gute Laune zu verbreiten. Ab 18 Uhr wird es für rund zwei Stunden erneut durch Haßloch fahren.

Online-Stream

Der Online-Stream ist auf Youtube kostenlos unter folgendem Link abrufbar: https://youtu.be/aU3bSUA4d8Y