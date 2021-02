Zerkratzt haben Unbekannte laut Polizeibericht einen silberfarbene Mercedes B-Klasse in der Straße In der Froschau in Meckenheim. Das Fahrzeug hatten die Besitzer anderthalb Stunden am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 10.30 Uhr dort abgestellt. Als sie zurückkehrten, stellten sie Kratzspuren fest, die sich über beide Türen der Beifahrerseite erstreckten. Die Polizei Haßloch schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro. Zeugen, die zu diesem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.