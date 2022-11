über dächern und nebel

In diesen Novembertagen zeigt sich die Landschaft oft in Nebel gehüllt. Manchmal aber schauen die lang geschwungenen Ausläufer der Haardt aus den Nebel- oder Wolkenbänken hervor – mitsamt technischer Einrichtungen wie dem Gittermast des Weinbiet-Senders. Vor 70 Jahren wurde er auf dem Gipfelplateau nahe des Panoramaturms errichtet. Auf seine heutige Höhe von 136 Metern vergrößerte man den abgespannten Stahlfachwerkmast erst später. Der Sender Weinbiet gehört mit dem 1953 in Betrieb gegangenen Fernsehsender des damaligen Südwestfunks zu den ältesten Senderstandorten der deutschen Fernsehgeschichte in der Nachkriegszeit.

Noch deutlich weiter reicht die Geschichte des schmucken Kirchtürmchens zurück, das auf unserem Bild über die Dächer von Friedelsheim ragt. Es ist der Turm der katholischen Kirche „Maria Himmelfahrt“. Vor 210 Jahren wurde das kleine Gotteshaus in der Kirchgasse eingeweiht. Längere Zeit zuvor waren die katholischen Gottesdienste in der Kapelle des damaligen Schlosses gefeiert worden, bis dieses zerstört wurde.