Sie ist eine feste Institution und so viel mehr als „nur“ eine Essensausgabe für Bedürftige: Die Vesperkirche. Doch aufgrund der Corona-Maßnahmen steht die karitative Einrichtung vor großen Herausforderungen und arbeitet derzeit an einem Alternativ-Konzept. Steht die Vesperkirche gar komplett vor dem Aus?

Seit sieben Jahren geht die Vesperkirche in der Südstadt über die Bühne. Jeweils ab Januar werden einen Monat lang bedürftige Menschen verköstigt. Die karitative Veranstaltung ist allerdings weit mehr als eine reine Essensausgabe. Neben dem Magen, soll auch die Seele nicht zu kurz kommen. Sozialberatung, medizinische Versorgung, Tierarztsprechstunde, Theater, gemeinsame Brettspiele oder eine kostenlose Frisur von den „Barber Angels“ gehören zum festen Programm.

Zusatzangebote entfallen

Doch in Zeiten der Pandemie ist bekanntlich alles anders. So wird Anfang kommenden Jahres wohl eine stark entschlackte achte Vesperkirche über die Bühne gehen, wenn überhaupt. Pfarrerin Lara Pflaumbaum und ihr Team von Ehrenamtlichen feilen seit Monaten an einer „Corona-Version“ des sozialen Angebots. „Ein Kulturprogramm wird es dieses Mal nicht geben. Die meisten Zusatzangebote werden wohl entfallen, ebenso der Chor. Eines ist aber auch klar: Wir wollen bei den Menschen sein, wenn auch in einer anderen Form. Es ist unheimlich wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt“, sagt Pflaumbaum.

Gerade auch die Kommunikation auf Augenhöhe sei ein wichtiges Anliegen der Aktion. In „normalen Zeiten“ werden täglich bis zu 400 Menschen bewirtet, viele tausend Essen landen in hungrigen Mägen.

Das ist aktuell wohl in dieser Form nicht mehr möglich. „Wir können unter Corona-Bedingungen schätzungsweise lediglich 50 bis 70 Menschen gleichzeitig bewirten. Wir planen daher mit einem Zweischichtbetrieb, um das Ganze hinzubekommen“, so Pflaumbaum.

Zusätzlich sollen auch beim Diakonischen Werk Essen und an der Tür beim Café Dia ausgegeben werden. Nur: Normalerweise bräuchte man für einen Zweischichtbetrieb sowie um dem umfangreichen Hygiene-Konzept Rechnung zu tragen, deutlich mehr Ehrenamtliche als in früheren Zeiten.

Allerdings hätten sich bislang weniger Aktive bereit erklärt, bei der Vesperkirche mitzumachen. Denn gerade unter den freiwilligen Mitarbeitern seien auch viele ältere Menschen, die selbst zu den Risiko-Gruppen zählen und eher abwartend seien. Zum ersten Mal sollen kostenlose Bons vorab verteilt werden, um unnötiges Gedränge zu vermeiden. In jedem Fall sollen jedoch der festliche Eröffnungsgottesdienst sowie die Abschluss-Andacht über die Bühne gehen - statt in der Kirche sehr wahrscheinlich im dahinter liegenden Innenhof im Freien. „Wir arbeiten sehr eng mit dem Ordnungsamt zusammen. Maske, Abstand, das alles muss eingehalten werden. Im Gebäude selbst werden wir sehr oft lüften. Vermieden werden muss auch unbedingt Rudelbildung auf dem Platz davor“, betont die Seelsorgerin. Keine einfache Aufgabe, schließlich befindet sich direkt vor der Kirche der Werderplatz, wo sich die Trinker- und Drogenszene trifft. Mancher der Klientel würde die Corona-Problematik komplett ignorieren und sich „einfach wegballern“, beobachtet die Geistliche. Eines stellt sie aber auch immer wieder fest: „Wir erfahren eine riesige Dankbarkeit.“

Alkohol und Drogen

„Viele der Menschen, die am Rand stehen, sind total verunsichert. Sie erkennen aber auch: Hier werde ich wahrgenommen“, betont die Pastorin, der es wichtig ist, ganz verschiedene Milieus mit der Vesperkirche anzusprechen und ihnen ein Seelsorge-Angebot zu unterbreiten: Leuten aus der Trinkerszene am Indianerbrunnen, ebenso wie Obdachlosen oder psychisch Kranken.

Aber in welcher Form genau das Kooperationsprojekt der Evangelischen Kirche, der Johannis-Paulus-Gemeinde und des Diakonischen Werks Anfang 2021 über die Bühne gehen wird, ist wie so vieles in diesen Tagen noch ungewiss. Eines steht jedoch fest: „Eine Absage steht nicht zur Debatte.“ Möglicherweise könnte – wenn selbst die Bewirtung von nur einigen Dutzend Menschen unter zukünftigen Maßnahmen nicht möglich sei – dann der Plan einer mobilen Vesperkirche in die Tat umgesetzt werden. Auch das habe seinen Reiz. Dann würde man eben direkt zu den Menschen vor Ort gehen.