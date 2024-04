Viele Menschen mussten am Dienstag ihre Häuser verlassen, weil eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Rastatter Industriegebiet entdeckt worden war. Die Kampfmittelbeseitiger setzten auf Sand und Wasser. Am Abend meldete die Polizei nach erfolgreicher Sprengung: alle Sperrungen aufgehoben.

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Rastatt ist erfolgreich gesprengt worden. Die Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen seien aufgehoben, teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit. „Es besteht keine Gefahr mehr.“

Die Sperrung im Bahnverkehr sei aufgehoben, fügte die Bundespolizei auf X hinzu. Zuvor hatte es auf der Rheintalbahn Beeinträchtigungen im Fernverkehr gegeben. Der Nahverkehr und der Bahnhof Rastatt seien von den Sperrungen nicht betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Sechs Züge umgeleitet

Die Streckensperrung sei um 19.35 Uhr aufgehoben worden, ergänzte eine Bahnsprecherin. Sechs Fernverkehrszüge wurden ihren Angaben zufolge umgeleitet, es kam zu geringen Verspätungen.

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war am Dienstag bei Luftbildaufnahmen vor geplanten Baumaßnahmen in einem Industriegebiet entdeckt worden. Eine Sperrzone wurde eingerichtet, zuletzt hatte sie einen Radius von 1000 Metern um den Fundort. Betroffen von den Sperrungen waren nach früheren Angaben der Stadt die Autobahn 5, die Bundesstraße 462 und die Kreisstraße 3716. Bewohner des Rastatter Stadtteils Rauental mussten ihre Häuser verlassen.

Sperrzone von 1000 Metern um Fundort

Zunächst war am Dienstagvormittag ein Industriegebiet in Rastatt geräumt worden. Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergaben aber, dass die Bombe nicht einfach entschärft werden konnte, sondern gesprengt werden musste, wie die Stadt mitteilte. Die zunächst eingerichtete Sperrzone war deshalb auf einen Radius von 1000 Metern um den Fundort erweitert worden.

Vor der Sprengung habe die Polizei das Gebiet nochmals mit einem Hubschrauber samt Wärmebildkamera überflogen und signalisiert, dass sich keine Personen mehr im Sperrgebiet befänden, hieß es auf der Webseite der Stadt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die rund vier Meter tiefe Grube, in der sich die Bombe befand, mit knapp 40 Tonnen Sand befüllt.

Kunststofftank mit Wasser über Sandfläche

Zusätzlich sei ein mit 20.000 Litern Wasser gefüllter Tank aus Kunststoff über die Sandfläche gelegt worden. Beides sollte den Angaben nach dafür sorgen, dass möglichst geringe Schäden durch die Sprengung entstehen. Die Stadt wies zusätzlich darauf hin, dass die Sprengung wegen der Menge an Sprengstoff auch weit über das Sperrgebiet wahrnehmbar sein werde.

Rund 120 Personen seien zwischenzeitlich in einer Halle in Rauental untergebracht worden, hieß es. Die Stadt hatte die in Sicherheit gebrachten Menschen angewiesen, dringend benötigte Medikamente und Babynahrung mitzunehmen.