Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe verdichten in den Sommerferien den Takt der Tramlinie 6 nach Rappenwört. Nightliner fahren wieder regulär. Die Schlossgartenbahn fährt ab Freitag, 30. Juli, täglich

Karlsruhe. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) verdichten von Donnerstag, 29. Juli, bis einschließlich Samstag, 11. September, den Takt der Tramlinie 6 nach Rappenwört. Diese fährt dann an Werktagen tagsüber im Zehn-Minuten-Takt. So können Fahrgäste in den Sommerferien das beliebte Rheinstrandbad im Karlsruher Westen bequem und umweltfreundlich mit dem ÖPNV erreichen. Allerdings verkehrt die Linie 6 wegen der Sperrung am Karlstor weiterhin zwischen Konzerthaus und Yorkstraße über die Umleitungsstrecke Mathystraße, Lessingstraße und Schillerstraße durch die Karlsruher Innenstadt, bevor sie auf den regulären Fahrweg einschwenkt und dann weiter Richtung Rappenwört weiterfährt.

Weitere Fahrplan-Anpassungen gibt es mit Beginn der Sommerferien auch bei der Tramlinie 5, den Nightliner-Verkehren sowie der Schlossgartenbahn.

Die Tramlinie 5 verkehrt in den kommenden sechs Wochen nach dem sogenannten Sommer-Ferienfahrplan auch werktags nur in einem 20-Minuten-Takt zwischen Rintheim und Rheinhafen.

Mit Beginn der Sommerferien enden alle pandemiebedingten Fahrplaneinschränkungen bei den VBK. Somit gilt in den Abend- und Nachtstunden wieder auf allen VBK-Tram und Buslinien der reguläre Takt sowie das reguläre Nightliner-Angebot.

Ein leicht verändertes Betriebskonzept gibt es beim Nightliner NL1. Wegen der Umleitungen im Stadtgebiet verkehren alle Fahrten der Linie NL1 ab Durlach Turmberg fünf Minuten vor der sonst üblichen Abfahrtszeit.

Ausgeweitet werden für die kommenden Wochen die Betriebszeiten der Schlossgartenbahn. Diese führt dann zwischen Freitag, 30. Juli, und Sonntag, 3. Oktober, täglich Fahrten zu folgenden Betriebszeiten durch:

Montag bis Freitag: 13 bis 18 Uhr; letzte Fahrt um 17.30 Uhr;

Samstag: 13 bis 19 Uhr; letzte Fahrt um 18.30 Uhr;

Sonn- und Feiertag: 11 Uhr bis 19 Uhr; letzte Fahrt um 18.30 Uhr.

Über die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten der Bahnen informiert auch die elektronische Fahrplanauskunft, kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft.