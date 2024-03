KARLSRUHE. Das Karlsruher Sonnenbad meldete sich am Freitag eigenen Angaben zufolge als eines der ersten Freibäder in Deutschland aus der Winterpause zurück.

13 Grad und leichter Regen: Echte Freibad-Fans hält das offenbar nicht vom Start in die Saison ab. „Das Becken ist voll“, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Bäder kurz nach der Eröffnung. Etwa 50 Schwimmfans stürzten sich pünktlich um 10 Uhr ins 27,8 Grad warme Wasser, teilweise auch im Schlafanzug. Davor seien sie zur Musik in einer Polonaise auf einer Liegewiese entlang gelaufen, so die Sprecherin. Für die ersten Schwimmzüge im Freien seien mehr als 160 Gäste angereist, darunter sogar aus den Niederlanden, Göttingen und Nürnberg. Die Betreiber erwarteten am Eröffnungstag 400 Badegäste.

Die Eröffnung stand unter dem Motto „Erwacht aus dem Winterschlaf und ab in die Fluten!“. Für die ersten zwei Stunden konnten die Schwimmer kostenlos ihre Bahnen ziehen. Das Freibad hat bis Ende Oktober geöffnet. Damit das Planschen, Baden oder Schwimmen auch bei Kälte Spaß macht, wird das Wasser je nach Wetter aufgeheizt. Bis Anfang Mai und ab Anfang Oktober müssen Besucher dafür einen Heizkostenzuschlag von 2,20 Euro zum regulären Eintrittspreis von 5,50 Euro bezahlen.