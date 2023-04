Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor wenigen Wochen lagen die Inzidenzzahlen bei Corona-Neuinfektionen in der Stadt Karlsruhe relativ stabil unter der berüchtigten 50er-Marke, inzwischen hat sich die Lage spürbar geändert. Mitte dieser Woche lag der Wert bei 78 in der Stadt und 76 im Landkreis. Was bedeutet das für Freizeiteinrichtungen und Geschäfte?

Oberbürgermeister Frank Mentrup fürchtet, dass schon kommende Woche die 100er-Grenze überschritten werden könnte. Mit spürbaren Folgen. „Es wäre traurig, wenn