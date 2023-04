Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Lockdown ist in Frankreich deutlich härter als in Deutschland. Die Gastronomie im Elsass leidet unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Wie in Deutschland sind Gaststätten, Bars und Bistros im November geschlossen. Roger Sengel ist Präsident des Gastro-Verbands „Hoteliers, Restaurateurs et Débitants de Boissons du Bas-Rhin“, dem Pendant zum Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA). Im Gespräch berichtet der 69-jährige über die Probleme der Hotel- und Restaurantbetreiber von Wissembourg bis zum Großraum Straßburg.

Herr Sengel, wie ist die aktuelle Situation für die Gastro-Branche im Elsass?

Dafür gibt es nur ein Wort: katastrophal. Wir