Vor 25 Jahren war die Geburtsstunde des Pamina-Rheinpark, der heute zu den größten grenzüberschreitenden Naturschutzgebieten am Oberrhein gehört. Getragen wird diese inzwischen rund 1.000 Quadratkilometer große deutsch-französische Natur- und Kulturraumschaft im Dreiländereck Baden-Elsass-Pfalz von 34 Gebietskörperschaften.

Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte wurde mit Dennis Nitsche, Bürgermeister der Stadt Wörth, ein Pfälzer zum Vorsitzenden gewählt. Damit ist die Spitze des Pamina-Rheinpark mit Dennis Nitsche Camille Scheydecker, Bürgermeister aus Soufflenheim und Geschäftsführer Claus Haberecht mit Vertretern aus den drei Teilregionen besetzt. Das Jubiläum nehmen die Verantwortlichen zum Anlass, ihre Aktivitäten kritisch zu beleuchten. „Wir müssen gemeinsam am Ball bleiben“, appellierte die Hügelsheimer Bürgermeisterin Kerstin Cee und drückte den gemeinsamen Wunsch aller im Pamina-Rheinpark Verantwortlichen aus.

Um auch in Zukunft den nachhaltigen, regionalen grenzüberschreitenden Tourismus fördern zu können und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, öffnet sich der Verein neuen Mitgliedern. Künftig sollen über Kommunen, Kommunalverbände und Gebietskörperschaften auch Initiativen, Vereine und Organisationen wie Tourismus- und Naturschutzverbände aufgenommen werden.

Über elf Millionen Euro investierte die Europäische Union bisher in Projekte des Pamina-Rheinparks. In gleicher Höhe flossen Mittel aus den Mitgliedsgemeinden. Es entstanden 14 Museen, zwei Naturschutzzentren, über 70 Stationen am Wegesrand, zahlreiche Radwegeangebote und Veranstaltungen. Am 21. Oktober ist eine Dreiländer-Kulturveranstaltung mit Künstlern aus dem Pamina-Raum in die Festhalle Wörth. Für Herbst sind eine Kunstausstellung im Paso-Museum in Drusenheim sowie ein Rheinpark-Tag geplant.

Besonders freuen dürfen sich alle Pferdeliebhaber auf das Pferderennen der Großen Woche in Iffezheim, wenn voraussichtlich am 31. August der „Rheinpark-Pokal“ ausgelobt wird. Weiter in Planung ist die Aktion „Stromkastenkunst“ zum Thema „Rhein“ an 24 Standorten im Elsass und in Baden. Im kommenden Jahr möchte sich der Pamina-Rheinpark am Daimler-Benz-Lauf bis nach Seltz beteiligen und einen Pamina-Markt organisieren.

Infos

In den Vorstand wurden gewählt als Schatzmeister Denis Hommel, sowie als Beisitzer Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister der Stadt Rheinstetten und die Bürgermeister Christian Schmid (Iffezheim), Denis Drion (Niederroedern), Bénédicte Klöpper (Auenheim-Rountzenheim) und Isabelle Schmaltz (Mothern).