Oberbürgermeister Frank Mentrup und EnBW-Chef Frank Mastiaux haben am Einkaufszentrum „Durlach Center“ den ersten Schnellladepark der Stadt offiziell eröffnet – coronabedingt nicht vor Ort, sondern virtuell. Der Park ermöglicht ein ultraschnelles Laden mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt an insgesamt zwölf Ladepunkten. Je nach Fahrzeug können E-Autofahrer in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden – ausschließlich Ökostrom, wie die Akteure betonen.