Lebensgefährlich verletzt wurde eine 66-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag. Sie war auf der L560 in Richtung Karlsruhe unterwegs und geriet aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Sie kollidierte mit einem Daimler-Benz, der von einer 46 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Dann stieß sie mit einem BMW zusammen, in dem ein 38-Jähringen saß. Anschließend prallte die Unfallverursacherin in ihrem Skoda in die Front eines Porsche, in dem eine 44-Jährigen saß. Der Skoda wurde dadurch gedreht und kam auf der Beifahrerseite zum liegen. Nun fuhr ein Ford, der von einem 26-Jährigen gesteuert wurde, in das Auto. Die Skoda-Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Alle anderen wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt und die Unfallstelle voll gesperrt werden. Es entstand Schaden von über 100.000 Euro. Zeugenhinweise: 0721 944840.