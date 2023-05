Drei Ritter hoch zu Roß mit Gefolge und eine Delegation der Württemberger Ritterschaft. So kann nur die Ankündigung zum Mittelaltermarkt lauten, der vom 27. bis 29. Mai veranstaltet wird.

35 Lager bauen ihre Zelte auf und zeigen verschieden Epochen. Von der Antike über die Wikingerzeit, von den Kreuzrittern bis hin zum Spätmittelalter kann man die Entwicklung in Gewandung, Werkzeug und Waffen erleben. In diesem Jahr ist beispielsweise eine großen Schmiede aus den Belgischen Landen von „Les France Compaings de Castel Méraude“ zu sehen. Besucher können sich unter anderem auf Schuh- und Gürtelmacher, Knochenschnitzer Gewandschneiderei und Salzsieder freuen. Die Händler bieten Ware wie Edelsteine und Schmuck, Töpferware und Holzschnitzereien, Felle, Kräuter und Gewürze an.

Großes Kinderprogramm

Wie die Veranstalter mitteilen, ist natürlich auch für Musik gesorgt. Ein Höhepunkt ist der Besuch der Württemberger Ritterschaft, die mit drei Pferden und 30 Mann Gefolge die Ehre erweist. Am Samstag gibt es zwei Reitervorführungen, sonntags zeigen die Ritter einmal ihre Künste im Umgang mit Schwert, Lanze und Speer. Am Samstag und Sonntag Abend gegen 21.30 wird es zudem eine Feuershow des Duos „Infinity“ geben.

Foto: Lorraine Médiévale/Gratis

Rabatt für Gewandete

Für die Kinder gibt es viele Angebote wie Malen mit Lehmfarben, Bogenschießen oder die Drachenjagd. Und natürlich darf das handbetriebene Karussell aus Holz nicht fehlen. Dieses Jahr wird zusätzlich ein Holzriesenrad aufbauen. Es ist ein Bogenturnier sowie eine Gerichtsverhandlung angekündigt. Am Samstag wird es um 14 Uhr eine Parade der Marktleute und die offizielle Eröffnung geben. Der Eintritt zum Mittelaltermarkt über Pfingsten kostet regulär 9 Euro, für Gewandete 5 Euro.