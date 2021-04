Wald tut gut! Unter diesem Motto hat das Forstamt Kaiserslautern am Freitag einen neuen „Waldbade-Pfad“ eröffnet. Holzklötze und Liegen laden zwischen den Erzhütten und Erfenbach zum Verweilen ein. Ein Wohlgefühl ist bei der kurzen Auszeit garantiert.

Das mit dem Baden im Schwimmbad ist in Kaiserslautern ja gerade noch ein klein wenig schwierig bis fast nicht möglich. Dafür funktioniert nun ganz offiziell das „Baden im Walde!“ Mit einem „Herzlichen Willkommen im Wald“, eröffnete Ute Fenkner-Gies, Leiterin des Forstamts Kaiserslautern, am Freitag gemeinsam mit Stefan Asam, Direktor der Zentralstelle für Forstverwaltung, zwischen Erzhütten und Erfenbach einen neuen, ausgeschilderten Pfad, der zum „Waldbaden“ einlädt.

Worum geht es hier?

Gleich vorweg, mit großer Esoterik, mit Gong und künstlichen Duftschwaden hat der mit Schildern „Waldbaden Kaiserslautern“ ausgewiesene Pfad nicht viel gemein. Der Pfad führt einfach nur rein in eine etwa 1,5 Hektar große Waldfläche, hinein in eine für die Region so typische Kiefern-Buchen-Vegetation. Das Laub raschelt unter den Füßen. Ist ungewohnt den Weg verlassen zu dürfen, aber schön und sicher. Überall stehen Holzpfosten, die wieder zum Ausgangspunkt oder aber zu den drei hölzernen Liegen führen. „Die sind aus dem Holz einer Douglasie, die gleich da vorne stand“, weist Schreiner Dirk Kloppenhöfer auf die Nachhaltigkeit hin. Er hat zusammen mit Baumpfleger Christian Jutzi die Liegen samt den Hinweisschildern in Form gebracht. Als Sponsor. Auch die DAK und die Werbeagentur Brasa sind als Sponsoren beim Waldbaden dabei.

Hier geht es um nicht viel mehr als ums süße Nichtstun in der Natur. Noch ein Stück querwaldein laufen, mal nach unten, rechts und links und auch mal nach oben schauen. Der Wald wirkt, man muss es nur zulassen. Die Natur tut den Menschen besser als sie ihr. Die Rinde eines dicken Baumes fühlen und über das zarte Gewand eines der gerade nach oben strebenden Holzgewächse streichen. Moos vielleicht mal ganz ohne Schuhe spüren? Das weiche Moos, dazwischen nahrhafte Heidelbeeren, wirkt irgendwie sinnig. Durchatmen, sich auf einen der vom Forst aufgestellten Holzblöcke niederlassen und spüren, die Herzfrequenz sie nimmt sich zurück, passt sich an die Ruhe der Umgebung an. Die herrscht hier tatsächlich, außer dem Rauschen des Windes, der mit den Blättern in den Kronen spielt und dem Singen der Vögel gibt es nichts zu hören. Gut, Flugzeuge queren, aber die Entspannung wirkt und sie sind nur noch ein bisschen lästig.

Wo befindet sich der neue Pfad?

Die ausgewiesene etwa 1,5 Hektar große Waldbade-Fläche liegt zwischen Erzhütten und Erfenbach rechts in der Waldabteilung Sperrtalerhang am Hundskopf. Ausgewählt wurde die waldige „Badeinsel“ weil sie in Stadtnähe und gut erreichbar ist. Vom Parkplatz aus sind es nur zehn Minuten über ebene Wege. Eine Busanbindung ist vorhanden. „Der Wald ist hier hell und durchschaubar“, weist Klaus Platz, der zuständige Revierförster und Schöpfer der „Waldbade-Insel“, zudem auf das Gesamtbild hin, das dem Sicherheitsempfinden vieler Waldbesucher sehr entgegen kommt. In den nächsten zehn Jahren steht laut dem Förster außerdem auch kein Holz zur Ernte an. Waldbadende werden also so schnell nicht mit großen Holzerntemaschinen und damit einhergehend mit meist zerfahrenen Wegen konfrontiert.

Bei der Eröffnung betonte Forstdirektor Stefan Asam, dass der hier vorherrschende reich strukturierte Mischwald von Försters Menschenhand so geschaffen wurde. Die Idee, hier die Menschen zum Waldbaden einzuladen, bezeichnete er als Vorbild und Musterbeispiel für das Land. „Wald ist Antistress, stärkt nachweislich das Immunsystem, verlangsamt das ständige Gedankenkarussell“, fasste Forstdirektor Stefan Asam zusammen, was wissenschaftlich längst belegt ist.

Der vom Menschen für den Menschen wohltuend präparierte Waldabschnitt, er lädt also ab sofort zum Genießen und Wohlfühlen ein. Das Forstamt Kaiserslautern hat damit eine neue „Tür“ in den Wald geöffnet.